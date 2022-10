Ponte di Ognissanti, i turisti scelgono Napoli: è nella Top 5, batte Venezia e Parigi

Sulla scia dei weekend primaverili e delle vacanze estive, Napoli fa il pieno di turisti anche per il ponte di Halloween e Ognissanti: a confermarlo è Holidu, portale di prenotazione di alloggi tra i più importanti in Europa, che ha stilato la classifica delle 30 città preferite dagli italiani per il lungo fine settimana.

Napoli, tanti turisti per il ponte di Halloween e Ognissanti

Come in altri periodi dell’anno, si conferma la tendenza degli italiani a preferire le località nostrane, rispetto a quelle oltre confine: ben 25 destinazioni su 30, infatti, sono italiane. Al primo posto della classifica c’è Lucca seguita da Roma, Firenze, Torino e Napoli. Il capoluogo campano rientra dunque nella Top 5 collocandosi tra le mete più amate.

Tra le località estere che rientrano nella classifica spiccano Parigi, Barcellona e Madrid. In generale, stando ai dati riportati, i visitatori sembrano preferire le grandi città e metropoli, piuttosto che recarsi nei piccoli centri. Se le coppie prediligono città come Venezia gruppi più numerosi si dirigono altrove: si va dalle 4 persone per Firenze, Napoli e Milano, alle 5 per Roma e Mantova, fino ad arrivare alle 8 di Bergamo.

Ponte Ognissanti, le città preferite dai turisti: la classifica completa