Nino D’Angelo è malato, il cantante smentisce la fake news: “Sto frisco e tuosto”

Nino D’Angelo malato. Sarebbe questa la fake news che gira sui social da un po’. Il cantante napoletano l’ha smentita sui suoi profili pubblicando uno screen su Facebook della bufala con scritto: “Fake News!”.

Nino D’Angelo malato, la fake news sui social

“Ringraziando a Dio non sono malato, sto frisco e tuosto”, ha scritto come commento al post. Nelle ultime ore era girata una notizia sulla presunta malattia di Nino D’Angelo. A smentirla c’è stato il post del cantante. Non si sa con esattezza a cosa si riferisse, ma è probabile che qualcuno abbia messo in giro false voci. Quello che si sa è che l’artista partenopeo ha più volte raccontato di aver sofferto di depressione subito dopo la morte della mamma. Lo scorso anno ha avuto il Covid, ma non ha nessuna malattia.

Forse il post in questione si riferiva proprio alla depressione.

Concerti a Napoli e in Svizzera nel 2023

Il cantante, reduce dal tour europeo con Gigi d’Alessio, è pronto a tornare nella sua regione con alcuni concerto-spettacolo. Si tratta di ‘Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023’ che vedrà Nino D’Angelo esibirsi dal prossimo marzo con dieci concerti in Italia e una tappa addirittura in Svizzera.

Sarà al Palazzo dei Congressi di Lugano il 5 marzo, prima data del suo tour. Non poteva mancare anche una tappa a Napoli fissata per il 14 aprile al Palapartenope che già si preannuncia essere tra gli eventi sold out così come quelli estivi.

Nino D’Angelo non potrà non cantare alcuni brani di successo che non perdono mai tempo come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’ ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’. In scaletta anche le canzoni del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista all’ultimo Tenco.