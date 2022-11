Rifiuti alla Maddalena. Cumuli e cumuli di spazzatura in un’area storica di Napoli. Una situazione che da qualche tempo assilla il centro storica della città partenopea. Con un post su Facebook è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli a raccogliere la denuncia di un cittadino e renderla pubblica.

“Emergenza rifiuti alla Maddalena. Una vera montagna di monnezza per strada ogni sera. Borrelli: “Chiesta bonifica. Per vincere questo momento drammatico serve più programmazione di interventi e fare guerra agli sversamenti illeciti. Se nessuno emette sanzioni contro chi insozza la nostra città questo fenomeno non si fermerà mai.”