METEO/ Fresco e pioggia poi cambia tutto, arriva la Novembrata: ancora caldo al Sud

Il maltempo che ha coinvolto la nostra Regione, provocando disagi e allagamenti, sembra avere le ore contate: già da lunedì, 7 novembre, un vasto campo di alta pressione avanzerà verso il nostro Paese dando inizio al fenomeno della Novembrata, portando sole e caldo soprattutto al Sud.

Dopo il maltempo arriva la Novembrata: ancora caldo al Sud

In Campania, fino alle ore 14:00 di oggi, è ancora in vigore l’avviso di allerta meteo di colore giallo. Si prevedono, dunque, ancora possibili rovesci e temporali in diverse zone del territorio. Ben presto, però, stando alle previsioni de Il Meteo, l’aria fresca e le piogge dovrebbero lasciare spazio nuovamente al clima mite e soleggiato delle scorse settimane.

Già con l’inizio di una nuova settimana è atteso l’arrivo di un anticiclone ibrido, con contributi sia azzorriani che africani, che favorirà una stabilità atmosferica portando nuovamente i termometri oltre le medie. Si assisterà, così, al fenomeno della Novembrata, responsabile di un rialzo dei valori termici, anomalo per il periodo, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nel Centro-Sud e sulle Isole Maggiori le temperature potrebbero toccare i 22/23 gradi. Si tratta di anomalie di 5/6 gradi in più rispetto alla media che ci si aspetterebbe in questo periodo. Una lieve instabilità potrebbe ritornare tra mercoledì e giovedì, 9 e 10 novembre, causando qualche pioggia al Nord.