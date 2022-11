The Equalizer 3, a Napoli il set del film con Denzel Washington: dove e quando è vietata la sosta

The Equalizer 3 sarà girato in parte a Napoli. E’ stato istituito un particolare dispositivo di traffico temporaneo dal 10/11/2022 al 25/11/2022 in piazza del Gesù, per consentire le riprese del lungometraggio “The Equalizer 3”.

Premesso che il Servizio Cultura, Ufficio Cinema, al fine di definire le modalità per l’esecuzione delle riprese cinematografiche del lungometraggio “The Equalizer 3” previste in piazza del Gesù, ha tenuto una riunione in data 18/10/2022 e un successivo sopralluogo in data 24/10/2022, nel corso dei quali la produzione ha evidenziato e concordato con i convenuti sulla necessità di sospendere, durante le riprese previste dal 09/11/2022 al 25/11/2022, tutte le aree di sosta riservate presenti in piazza del Gesù, con i relativi oneri e costi a carico della stessa produzione per la localizzazione in altro sito, da concordare con i diretti interessati.

Inoltre ha chiesto anche, per il periodo di sospensione della sosta, la sospensione del transito dei bus turistici in piazza del Gesù.

Sospensione di tutte le aree di sosta riservate: posteggio di autovetture in servizio pubblico (taxi), stalli H e

aree di carico e scarico merci;

La trama del film

The Equalizer 3 è un film di genere azione, thriller del 2023, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington e Dakota Fanning. Distribuito da Sony Pcitures / Warner Bros. Una nuova avventura per Robert McCall, l’ex agente dei servizi segreti interpretato da Denzel Washington. Ispirato alla serie tv degli anni 80 The Equalizer questo personaggio ha cambiato vita e ha una nuova identità con cui ha iniziato un lavoro normale e conduce una vita tranquilla.

Il set del film si trova attualmente in Costiera Amalfitana. Le foto pubblicate sul web mostrano Denzel Washington nel comune di Atrani, in compagnia delle colleghe Dakota Fanning e Gaia Scodellaro che fanno parte del cast del film. Washington ha già lavorato con Fanning in Man on Fire, mentre Scodellaro è un’attrice napoletana del 1985 con padre napoletano e madre americana. I tre sono stati immortalati ad Atrani in una pausa dalle riprese che per i prossimi giorni continueranno in alcune vie dei comuni di Maiori e Minori per poi spostarsi a Napoli.