Sandro Ruotolo torna a casa dopo aver rischiato la morte: “Vi devo tanto, perché…”

Sandro Ruotolo sta bene e torna a casa. Il giornalista ed ex parlamentare napoletano con un post su Facebook annuncia le dimissioni dall’ospedale e il felice ritorno tra le mura domestiche. “Casa, dolce casa. Vi ringrazio per come mi avete sostenuto in questi lunghi giorni di ospedale. Vi devo tanto perché leggervi mi ha dato forza. La marea d’affetto mi ha riempito il cuore. Viva il sistema sanitario nazionale”, scrive sul suo profilo Sandro Ruotolo.

Sandro Ruotolo ha rischiato di morire

Sono trascorsi pochi giorni da quando lo stesso giornalista, sempre attraverso Facebook, aveva annunciato il suo ricovero in ospedale e l’uscita dalla terapia intensiva con uno scatto che lo ritraeva nel letto di ospedale: Finalmente il peggio è passato. Solo ora vi posso raccontare quello che mi è successo negli ultimi dodici giorni. E ve lo posso raccontare perché sono vivo e mi ha salvato la vita il servizio sanitario nazionale del nostro Paese. Mi hanno preso in tempo”. Così scriveva Ruotolo.

Cosa gli è successo

«Domenica 23 ottobre. Un broncospasmo mi blocca la respirazione. Chiamo il 118. In 4 minuti arriva l’autoambulanza Perdo subito conoscenza. Codice rosso. Sedato e intubato per due giorni e mezzo. E poi la rianimazione in un ospedale romano, per tutti questi giorni fino al passaggio in reparto, avvenuto oggi pomeriggio. Ringrazio pubblicamente queste donne, questi uomini, medici, infermieri del servizio sanitario pubblico. Tutti, ma proprio tutti, li ringrazio per la passione, la professionalità, l’impegno. So che tanti amici hanno pregato per me nei momenti più drammatici. E li ringrazierò per sempre. Volevo aspettare di uscire dalla rianimazione prima di parlarne pubblicamente. Viva il servizio sanitario nazionale del nostro Paese!»