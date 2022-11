L’opera di Marisa Albanese “Combattenti” è un’installazione progettata e realizzata per la stazione di Quattro Giornate delle Linea 1 della metropolitana di Napoli, costituita da quattro sculture in bronzo dipinto e acciaio e da un’iscrizione in acciaio (In girum imus nocte ecce et consumimur Igni). La sua collocazione, al di sopra delle scale mobili di risalita, è stata progettata per essere fruita lungo un percorso in discesa. Ciò oltre a rendere difficile la percezione dell’opera nel suo insieme, rende estremamente complessa qualsiasi operazione di manutenzione, anche la semplice pulizia, qui particolarmente necessaria atteso che le polveri ferrose provenienti dalle gallerie dei treni metropolitani, caricate elettrostaticamente, vengono attratte dalle superfici metalliche delle sculture.

Combattenti. La ricollocazione