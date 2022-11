Gadget ecologici: quali sono le migliori opzioni

Vi sono molteplici occasioni e circostanze nelle quali poter offrire ai propri collaboratori o ai propri clienti alcuni gadget personalizzati diventa un vantaggiosissimo biglietto da visita. Si tratta infatti di un gesto molto apprezzato che trasmette attenzione, interesse e cura verso le persone, oltre a essere un ottimo modo per fare promozione a un’attività o un’impresa senza risultare aggressivi o invadenti. Allo stesso tempo, oggi più che mai, risulta fondamentale avere un occhio di riguardo per i temi legati alla sostenibilità, che secondo le attuali statistiche rappresentano proprio alcuni dei principali motivi che possono convincere una persona ad affidarsi a un’azienda invece che a un suo diretto competitor.

Da questo nasce dunque l’importanza di unire la diffusione di gadget con un animo green, scegliendo di offrire gadget ecologici attualmente molto apprezzati e declinati in molteplici opzioni. Visitando il sito Maxilia.it sarà subito evidente quanto possa essere vasta l’offerta di gadget ecologici da poter personalizzare per fare la propria piccola parte nella lotta per il rispetto dell’ambiente

I gadget più originali nel pieno rispetto dell’ambiente

Ricevere un gadget da un’azienda o una società è sempre molto gradito, ma lo è ancor di più se tali gadget risultano ecosostenibili e attenti al rispetto dell’ambiente, temi che oggi non possono essere sottovalutati. A tal proposito sono molteplici le opzioni tra le quali è possibile scegliere per offrire accessori che siano utili e che possano allo stesso tempo richiamare e promuovere il brand, mettendo in evidenza un’attenzione al proprio impatto ambientale che sicuramente non può che aumentarne il valore percepito dall’utente finale. Scegliere tra queste opzioni significa porre davanti ai propri interessi la generosità verso il pianeta, senza mai rinunciare alla possibilità di offrire prodotti di assoluta qualità.

Penne e matite ecologiche

Tra le migliori opzioni di gadget ecologici vi sono indubbiamente le matite e le penne ecologiche. Partendo dalle prime, si tratta di matite personalizzabili così attente all’ambiente da poter essere piantate. Oltre ad essere classiche matite in legno da poter utilizzare per la scrittura o il disegno, al loro interno contengono dei veri e propri semi, e dunque una volta terminato l’utilizzo della matita è possibile piantarla nel terreno per poi vederla germinare e fiorire.

Per ciò che riguarda invece le penne ecologiche personalizzabili, queste ultime sono a impatto ambientale pari a zero, poiché realizzate solo con materiali ecologici (come ad esempio cartone e plastica di mais biodegradabile) o riciclati. È possibile scegliere tra diversi colori e modelli, comprese penne tattili da poter utilizzare anche sui device tecnologici.

Borse e shopper biodegradabili

Tra i gadget più amati dalle persone vi sono senza dubbio le borse e le shopper, accessori molto utili che possono essere riutilizzati a proprio piacimento. Ad oggi è possibile scegliere questi gadget anche biodegradabili per avere maggiore cura dell’ambiente. Si tratta di borse liberamente personalizzabili con loghi e scritte realizzate interamente con materiali ecologici come il cotone biologico di alta qualità. È possibile scegliere inoltre tra diverse tipologie di borse, partendo dalle classiche shopper fino ad arrivare a zaini e borsoni.

Borracce ecologiche

Quello della plastica è un tema molto delicato dibattuto ormai da anni proprio per le conseguenze sul pianeta del continuo accumulo di plastiche. Si stima che dagli anni Cinquanta siano stati prodotti 9 miliardi di tonnellate di plastica nel mondo, un dato veramente allarmante. Per cercare di fare la propria parte, è possibile iniziare scegliendo borracce al posto delle bottigliette di plastica. Tra i gadget più apprezzati vi sono proprio le borracce ecologiche altamente personalizzabili con un’attenzione fondamentale verso le risorse ambientali.

Queste borracce sono realizzate in materiali ecosostenibili come il bambù, il sughero naturale o gli scarti di biomassa di canna da zucchero, con una produzione che utilizza energie rinnovabili. Non sono presenti sostanze nocive di alcun tipo e i materiali stessi, così come le borracce nella loro interezza, sono certificati per l’utilizzo alimentare.

Quaderni ecologici

Tra i diversi gadget ecologici è possibile scegliere anche degli utili quaderni eco-friendly. Questi quaderni, che possono essere classici oppure con spirale, si trovano in diversi formati, tutti realizzati con materiali ecologici (dal cartone riciclato al sughero). Sono dotati di ampie aree stampabili e personalizzabili, per non rinunciare mai alla qualità anche mettendo al primo posto il benessere del pianeta. È possibile anche scegliere quaderni ecologici che tramite veloce scansione con apposita applicazione permettono la memorizzazione e l’archiviazione di dati direttamente su device tecnologico.