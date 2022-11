“Uagliù ho una sorpresa per voi”, Cannavacciuolo apre un negozio a Napoli: cosa venderà

Antonino Cannavacciuolo, celebre chef pluristellato, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha annunciato l’apertura di un nuovo negozio a Napoli, all’interno della stazione Garibaldi, dove delizierà i clienti con panettoni e dolci natalizi.

“Natale si sta avvicinando uagliù e quest’anno vi abbiamo preparato una sorpresa. Dopo una produzione tutta artigianale nel mio laboratorio in Piemonte, i miei panettoni si sono messi in viaggio e sono arrivati nelle stazioni di Roma Termini e Napoli Centrale” – ha scritto il noto chef campano.

“Ci sono il panettone classico, al Limoncello, gianduia, pistacchio, pere e cioccolato: ‘na delizia a cui non si può resistere” – ha continuato svelando ai suoi followers alcuni dei prodotti che potranno acquistare recandosi direttamente sul posto.

Sulla scia del punto vendita di Roma Termini, si tratterebbe di uno shop temporaneo (pop up store) che resterà aperto fino al mese di febbraio. Al suo interno, oltre ai panettoni, sarà possibile acquistare creme spalmabili, un dolce di Natale dedicato ai vegani, torta caprese, praline e dragées.

Un momento d’oro per Cannavacciuolo che, proprio pochi giorni fa, con Villa Crespi, si è guadagnato la terza stella Michelin. E’ entrato, così, a far parte dell’elenco dei tristellati esprimendo la sua gioia nel corso della cerimonia: “E’ un momento magico. Oggi è anche l’anniversario del matrimonio e mia moglie mi ha perdonato per questo festeggiamento a distanza. Il nostro è un progetto partito 20 anni fa. Ci saranno altre aperture e questa nuova emozione è la benzina per andare avanti”.