VIDEO/ Violenta bomba d’acqua nel Napoletano: strade allagate come fiumi in piena

Dalle prime ore dell’alba un violento temporale si sta abbattendo su Napoli e provincia, provocando non pochi disagi ai cittadini, alle prese con allagamenti e traffico in tilt.

Temporale a Napoli e provincia: disagi e allagamenti

Sembra ormai conclusa la parentesi estiva che ha caratterizzato il clima delle scorse settimane: l’autunno sembra ormai esploso portando con sé piogge e temperature più rigide. In queste ultime ore una vera e propria bomba d’acqua sta colpendo la zona del Napoletano come preannunciato dalla Protezione Civile della Regione Campania che, nella giornata di ieri, ha diramato un avviso di allerta meteo che sarà in vigore fino alle 23:59 di oggi, 16 novembre 2022.

Per tutta la giornata si prevedono, dunque, temporali intensi e repentini, anche accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Come spesso accade in questi casi non si escludono allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi. Già da questa mattina, infatti, in diverse zone della provincia di Napoli le strade sono state invase dall’acqua, rallentando di conseguenza la circolazione delle auto.

L’Anm ha annunciato la chiusura della stazione Garibaldi, metro Linea 1, probabilmente proprio a causa di infiltrazioni d’acqua insorte a seguito del maltempo. Particolari disagi si riscontrano anche nella zona del Rione Sanità.

A Frattaminore il centro risulta completamente allagato mentre da Caivano giunge la segnalazione di un commerciante impossibilitato ad aprire la sua attività a causa dell’acqua che invade l’ingresso. I video sono stati diffusi dal consigliere Francesco Emilio Borrelli.