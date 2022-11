Allerta meteo e ciclone Poppea, chiudono le scuole nel Napoletano: dove

A seguito dell’avviso di allerta meteo arancione per la giornata di domani 22 novembre, diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, diversi sindaci del Napoletano hanno deciso di tenere le scuole chiuse per scopi precauzionali.

Allerta meteo arancione, nel Napoletano scuole chiuse: dove

Le scuole, di ogni ordine e grado, statali e non, saranno chiuse nei seguenti Comuni del Vesuviano: Torre del Greco, Portici, Ercolano, Somma Vesuviana, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, San Giorgio a Cremano.

Ad annunciarlo, tramite social, è stato il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che ha spiegato: “La decisione si è resa necessaria per il ciclone Poppea che si abbatterà sulla Campania e porterà – stando al bollettino meteo della Protezione Civile – perturbazioni con forti piogge e raffiche di vento”.

“Quindi domani, per precauzione e per la tutela della nostra comunità e della platea scolastica, abbiamo deciso di sospendere le lezioni e chiudere le scuole. Come sempre sono stati allertati i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per monitorare il territorio in virtù dell’evoluzione delle condizioni meteo. Rinnovo a tutti l’invito alla prudenza e ad agire con responsabilità e consapevolezza” – ha concluso.

A questi si è aggiunto il Comune di Napoli che, tramite nota, ha comunicato: “In conseguenza dell’avviso di Allerta arancione diramato per l’intera giornata di martedì 22 novembre che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità, nella giornata di domani resteranno chiuse le scuole, i parchi ed i cimiteri cittadini. Sarà pubblicata a breve la relativa ordinanza”.

Anche Peppe Aiello, sindaco di Vico Equense, ha deciso di chiudere con apposita ordinanza per la giornata di domani novembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche private, compresi parchi, giardini pubblici e cimitero comunale.

Per tutta la giornata di domani si prevedono precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità, venti molto forti con raffiche, mare agitato con rischio mareggiate lungo le coste esposte.