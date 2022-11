A seguito dell’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, il Comune di Napoli, tramite nota, ha annunciato la chiusura delle scuole, dei parchi e dei cimiteri cittadini. A breve sarà pubblicata la relativa ordinanza.

Allerta meteo, a Napoli chiusura scuole, parchi e cimiteri

“In conseguenza dell’avviso di Allerta arancione diramato per l’intera giornata di martedì 22 novembre che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità, nella giornata di domani resteranno chiuse le scuole, i parchi ed i cimiteri cittadini. Sarà pubblicata a breve la relativa ordinanza” – si legge nella comunicazione del Comune partenopeo.

Saranno chiusi al pubblico anche il Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino. In vista del peggioramento delle condizioni climatiche, e dell’arrivo del ciclone Poppea, l’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di “limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di prestare particolare attenzione alle norme di comportamento indicate”.

Allerta meteo, scuole chiuse nel Napoletano: in quali Comuni

Sul sito del Comune sono elencati tutti i comportamenti da mettere in atto in caso di allerta meteo per forti raffiche di vento. Si consiglia, infatti, di: prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali, assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili, osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

Si invita, inoltre, la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti segnalati per rischio idrogeologico, ad evitare di frequentare locali interrati, procedere con cautela in caso di attraversamento di un sottopasso stradale.