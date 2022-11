Bomba esplosa a San Giorgio, il sindaco: “Chiederò più controlli e uomini in campo”

Sulla vicenda della bomba esplosa questa notte a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è intervenuto il sindaco Giorgio Zinno che ha fatto sapere, attraverso una nota, di essere in costante contatto con la Polizia di Stato che sta indagando sull’accaduto. Sui social in molti raccontano di aver avvertito un boato molto forte nella zona al confine con il quartiere Ponticelli.

Bomba a San Giorgio: le parole del sindaco Zinno

La bomba sarebbe stata piazzata sotto l’auto di un imprenditore del posto che negli scorsi anni avrebbe denunciato alcuni tentativi di estorsione da parte della camorra. Si è scatenato il panico tra i cittadini che hanno avvertito un fortissimo boato per poi condividere sui social le foto della colonna di fumo nero che si è innalzata dopo l’esplosione.

Il primo cittadino ha aggiornato la cittadinanza sugli interventi messi in campo e sulla volontà di rafforzare i controlli sul territorio comunale: “Siamo in stretto e costante contatto con le Forze dell’Ordine che stanno indagando sull’accaduto ed esprimo la massima fiducia nel lavoro che stanno svolgendo”.

“Come più volte fatto in precedenza, chiederò una maggiore attenzione al nostro territorio, anche aumentando gli uomini in campo per il controllo e la repressione di certi fenomeni come questo che preoccupano l’intera comunità sangiorgese” – ha concluso.