Torre del Greco in aiuto di Casamicciola: volontari sull’isola per prestare soccorso

In partenza, nelle prossime ore, il Gruppo I.R.T. del comune di Torre del Greco, per recare soccorso ai cittadini ischitani travolti dalla frana verificatasi nelle prime ore del mattino, in località Casamicciola.



Volontari da Torre del Greco per la frana a Casamicciola

Un evento disastroso, dalla portata non ancora accertata, che ha messo totalmente in ginocchio una parte dell’isola di Ischia, in una giornata particolarmente critica per le condizioni meteorologiche.

Così, i Volontari della storica associazione di Protezione civile, prossimi allo sbarco sull’isola e in accordo con il primo cittadino di Torre del Greco, hanno di già predisposto la mobilitazione dell’intero modulo idrogeologico, oltre che di pompe galleggianti – necessarie alle operazioni di soccorso – e di diverse attrezzatture per lo scavo: un bobcat, una pala meccanica ed un carro attrezzi, finalizzate in questa prima fase alla rimozione del fango.