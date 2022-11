La Regione Campania stanzia 4 milioni per Ischia, il doppio rispetto al Governo

La Regione Campania ha stanziato 4 milioni di euro per far fronte alle più immediate esigenze relative alla frana di Ischia. L’annuncio è contenuto in una nota in cui si legge che “Valuteremo, insieme con i Comuni dell’isola interessati, ulteriori esigenze nell’ambito del programma di messa in sicurezza e ricostruzione del territorio, oltre che per assicurare servizi adeguati alle famiglie sfollate e ospitate in ricoveri provvisori”.

Ischia, la Regione Campania stanzia 4 milioni: il doppio del Governo

La Campania mette dunque una somma corrispondente esattamente al doppio rispetto allo Stato italiano. Il Governo centrale ha anche disposto la proroga delle scadenze dei contributi e delle tasse per residenti e imprenditori, che saranno spostate alla fine di dicembre. La speranza è che venga fatto qualcosa in più, dato che le conseguenze del disastro saranno certamente catastrofiche anche per l’economia.

Dallo Stato dovrebbero giungere altri stanziamenti

Il Governo ha anche introsotto lo stato di emergenza per l’isola di Ischia per la durata di un anno. Il Presidente Giorgia Meloni ha dichiarato che i due milioni concessi sono una “risposta immediata” e che i fondi “ci sono già”. Il ministro Nello Musumeci, ha reso noto qualcosa in più affermando che “Altri stanziamenti seguiranno non appena avremo una ricognizione dei danni e delle esigenze immediate”.