Ischia, cane rimane intrappolato per 3 giorni in auto: il suo padrone ucciso dalla frana

Ischia, cane intrappolato in auto. Un meticcio di colore bianco è rimasto per tre giorni, da sabato mattina, chiuso in auto. Non si capisce al momento come possa esserci entrato e non è stato facile salvarlo.

Il padrone è morto travolto dalla furia del fango e lui si è salvato grazie all’automobile trascinata dai detriti per metri e metri. L’animale è stato salvato dai volontari della Protezione Civile ma non stata un’operazione semplice. Era aggressivo, impaurito e mordeva tutti perché affamato e allo stremo delle forze. Lo hanno visto dei Vigili del Fuoco mentre stavano analizzando il territorio alla ricerca di dispersi. Il cane alla fine è stato sedato da alcuni veterinari giunti sul posto e portato in un rifugio, in attesa di qualcuno che se ne prenda cura.

“Non è stato facile avvicinare il cane, particolarmente aggressivo perché rimasto chiuso in auto per tre giorni, – ha raccontato all’Adnkronos Claudia Campobasso, dirigente della Protezione civile Campania. – Ma ci siamo riusciti“.

“Siamo stati costretti a chiamare dei veterinari che lo hanno sedato – ha aggiunto Gianni Capuano, volontario della Protezione civile – per essere portato in un recinto“. Ci sarebbe già una persona disposta ad occuparsi di lui. Intanto continua il lavoro dei soccorritori per cercare i dispersi.

4 milioni di euro dalla Regione Campania

La Regione Campania ha stanziato 4 milioni di euro per far fronte alle più immediate esigenze relative alla frana di Ischia. L’annuncio è contenuto in una nota in cui si legge che “Valuteremo, insieme con i Comuni dell’isola interessati, ulteriori esigenze nell’ambito del programma di messa in sicurezza e ricostruzione del territorio, oltre che per assicurare servizi adeguati alle famiglie sfollate e ospitate in ricoveri provvisori”. Il Governo ha anche introsotto lo stato di emergenza per l’isola di Ischia per la durata di un anno.