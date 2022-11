Frana ad Ischia, Merkel: “Conosco bene la sua gente, sono in lutto e penso alle famiglie delle vittime”

Merkel su Ischia. L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha scritto sul suo sito ufficiale di aver appreso “con grande sgomento la notizia del disastro del maltempo e delle relative frane a Ischia” e di essere “in lutto per le vittime” della frana.

Merkel su Ischia: “Sono in lutto“

“Conosco bene l’isola – ha scritto la Merkel -, mi sono affezionata a essa e alla sua gente. Sono in lutto con loro per le vittime e il mio pensiero va alle loro famiglie, a tutte le persone colpite dal disastro e ai soccorritori”, ha aggiunto l’ex cancelliera che di solito trascorre le sue vacanze proprio sull’isola di Ischia. “Non vedo l’ora di tornare in vacanza ad Ischia”, disse durante l’emergenza Covid-19.

Cane salvato dopo 3 giorni dalla frana

Un cane meticcio bianco è stato salvato oggi dopo esser stato tre giorni rinchiuso in auto senza cibo e né acqua. Non si sa come ci sia finito, ma sicuramente l’auto in cui è stato trovato è stata trascinata per metri e metri dai detriti. Per salvarlo è stato necessario sedarlo, in quanto non si lasciava avvicinare da nessuno. I Vigili del Fuoco lo hanno visto in uno dei loro giri di controllo per scovare altri sopravvissuti.

Il suo padrone è rimasto ucciso dalla frana e ora si cerca qualcuno che sia disposto ad adottarlo. Intanto è stato portato in un rifugio.