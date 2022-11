“Offro la mia casa agli sfollati, almeno Natale lo passate al riparo”: il gesto che ha commosso tutti

Ischia, offre casa agli sfollati. In tanti si stanno prodigando per aiutare i soccorritori ma anche le centinaia di sfollati che hanno perso la propria casa nella colata di fango.

Ischia, offre casa agli sfollati: il post su Facebook

Tra questi c’è Salvatore Chianese, che ha messo a disposizione la sua casa al Porto di Ischia come riparo a chi non ha più la propria abitazione.

L’uomo ha offerto sui social la sua casa, per tre mesi agli sfollati soprattutto per far passare le feste natalizie sotto ad un tetto: “Per te fratello isolano e per tutti i miei amici ischitani che leggono. (Ovviamente anche alle autorità ho già dato la mia disponibilità)” dice Salvatore. “Se hai famiglia e soprattutto figli piccoli ti offro la mia casa in zona porto, in comodato d’uso per 3 mesi. 6/8 posti letto, almeno questo Natale lo passate al riparo. Io nella vita già mi sento fortunato e spero di essere d’aiuto. Scrivetemi in privato“.

Tanti i commenti positivi per il post di Salvatore Chianese, tra cui anche quello del noto conduttore radiofonico napoletano Gianni Simioli, che su Facebook ha scritto: “Bello. Bellissimo. Ha fatto bene a pubblicarlo con il suo nome e cognome. Gesti e parole che sono contagiosi. E poi, per chi lo accuserà di troppo esibizionismo: ‘Ognuno col proprio cuor l’altrui giudica‘”.

Frana, la volontaria: “In tanti con pale e vanghe“

“Siamo tantissimi: vedere tante squadre all’opera per prestare soccorso, da ischitana mi ha commossa“. Sono le parole di Valentina Migliaccio all’Agenzia DIRE, geologa originaria di Forio d’Ischia, da ieri a Casamicciola con i Falchi del Sud-coordinamento volontari Campania, organizzazione di volontariato di Protezione civile appartenente alla colonna mobile della Regione Campania.

“In alcuni casi – racconta – anche pompe ad hoc per l’aspirazione del fango che però faticano ad ottenere buoni risultati considerando la mole che c’è in giro“. Sabato mattina questa strada si presentava chiusa da ennesime auto precipitate.