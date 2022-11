UTIM’ORA. Ischia, individuati due dispersi: forse sono i genitori dei 3 fratellini morti

Sarebbero stati individuati due dei quattro dispersi della frana di Ischia: potrebbe trattarsi di Gianluca Monti e Valentina Castagna, genitori dei tre fratellini ritrovati privi di vita. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

Individuati due dispersi a Ischia: forse sono i genitori dei fratellini morti

“Le ricerche dei dispersi proseguono h24 perché in questa fase dobbiamo riuscire a ottenere il massimo risultato nel più breve tempo possibile. Abbiamo individuato una zona in cui si possono trovare un paio di dispersi” – ha spiegato Adriano De Acutis, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli che sta seguendo in prima linea le operazioni di recupero.

I dispersi individuati sarebbero Gianluca e Valentina, genitori di Michele, Francesco e Maria Teresa (rispettivamente di 15, 11 e 6 anni) ritrovati sotto un manto di detriti, già privi di vita. I corpi dei due fratellini più piccoli sono stati recuperati insieme, mentre il ritrovamento del 15enne è avvenuto nella giornata seguente: era accanto al corpo del suo inseparabile cagnolino.

“Voglio ancora parlare di ricerca di dispersi e non corpi perché magari possono essere ancora in vita. Noi stiamo lavorando con tutte le nostre forze. Le strutture sono pericolanti e dobbiamo adottare tutte le misure di sicurezza perché bisogna fare operazioni particolari, ad esempio come il taglio di solai. Dobbiamo essere certi di lavorare in sicurezza” – ha concluso.