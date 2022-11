A Napoli arriva la George H. W. Bush: la portaerei americana a propulsione nucleare

E’ giunta a Napoli la portaerei nucleare americana USS George H. W. Bush, di classe Nimitz. Lo scorso maggio a sostare nelle acque del Golfo partenopeo fu la portaerei Harry Truman.

A Napoli la portaerei Bush

La USS George H. W. Bush (CVN – 77) è una portaerei a propulsione nucleare della United States Navy, la più recente della classe Nimitz, nonché l’ultima programmata. Come si evince dal nome, è intitolata al 41esimo presidente degli Stati Uniti.

Come le altre portaerei della classe Nimitz, tra cui la Harry Truman che aveva sostato nelle acque del Golfo partenopeo lo scorso maggio, è spinta da due reattori nucleari A4W Westinghouse e può imbarcare fino a 90 mezzi aerei ad ala fissa o rotante.

La visita alla città partenopea offre l’opportunità di rafforzare la partnership tra Stati Uniti e Italia mentre le due nazioni lavorano insieme per un’Europa stabile, sicura e prospera. Inoltre consente ai marinai di esplorare la nostra Regione, entrando in contatto con la tradizione italiana e partenopea.

“L’arrivo della George H. W. Bush rappresenta un’ottima occasione per le relazioni USA-Italia con un ruolo centrale per la città di Napoli. L’esperienza che i marinai vivranno durante il loro soggiorno, arriva in un momento in cui Napoli ha molto da offrire a chi la visita per la prima volta, e sarà sicuramente di grande interesse e attrazione per il numeroso equipaggio. Cogliamo questa opportunità per rafforzare ulteriormente le relazioni tra i nostri due paesi e lavorare insieme per promuovere i nostri valori condivisi di pace e sicurezza” – ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“Sono grato per l’opportunità di visitare Napoli questa settimana e so che i miei marinai non vedono l’ora di incontrare i napoletani e conoscere in prima persona la ricca storia e cultura dell’Italia” – ha commentato il comandante Dennis Velez.