VIDEO/ LDA vola a Sanremo e impazzisce di gioia: “Non ci credo. E’ solo grazie a voi”

Luca D’Alessio, in arte, LDA è l’unico artista napoletano che gareggerà tra i big al Festival di Sanremo 2023. Il suo nome è stato annunciato ieri durante il TG1 da Amadeus, conduttore e direttore della nuova edizione, ed il cantante ha condiviso con il suo pubblico la gioia e le emozioni di quel momento.

LDA a Sanremo 2023: “Grazie a tutti”

E’ seduto su un divano, davanti alla Tv, circondato dai suoi affetti, quando Amadeus pronuncia il suo nome tra quelli dei 22 cantanti in gara. Tra le urla di gioia dei presenti, LDA, portandosi le mani alla testa, abbracciando e baciando lo schermo, ripete: “Non ci credo, non ci credo. Grazie”.

“Grazie veramente a tutti perché è grazie a voi se oggi sono a Sanremo. Grazie a tutti” – dice in un altro video, visibilmente commosso. Non sono mancati i complimenti di papà Gigi che, postando una foto che li ritrae insieme sul palco di piazza Plebiscito, scrive: “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento. Sempre più orgoglioso di te, Luca. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️LDA💙 (@lucadalessio_real)

Sanremo 2023: tutti i big in gara

Oltre a LDA, i big della 73esima edizione del celebre Festival sono: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, i Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante, Ultimo.

“E’ stata una scelta difficile ma sono felicissimo di questi 22 cantanti. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto ascoltare una loro canzone, o più di una canzone, la discografia, i cantanti, tutti. E’ stato un lavoro meraviglioso. Pensate che ho ricevuto almeno 300 brani” – ha sottolineato Amadeus.