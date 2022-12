Ischia, funerali privati per le vittime della frana. Restituite alle famiglie le salme delle undici vittime recuperate dell’alluvione di Casamicciola di sabato 26 novembre.

Ischia, funerali privati per le vittime della frana

Anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, i familiari vorrebbero svolgere cerimonie separate in forma privata e non di Stato.

“Non vogliamo i funerali di Stato, e soprattutto non vogliamo che i politici vengano a Ischia“, ha detto una parente di una delle vittime a ilcorrieredelmezzogiorno.it. “Secondo le nostre intenzioni — spiega la donna — i funerali si terranno in forma privata. Ogni famiglia disporrà autonomamente“.

“De Luca avrebbe dovuto — dice — prendere in considerazione le mail inviate. D’altra parte, dal terremoto del 2017 ad oggi, non è stato stilato alcun piano. Non è giusto che oggi si parli di speculazione edilizia. Le case travolte dalla frana non erano state costruite di recente. Le relative richiesta di condono risalivano a più di 30 anni fa, addirittura al provvedimento approvato dal governo Craxi nel 1985. Lo Stato in questo periodo non ha fatto nulla per noi. È comprensibile che dopo il terremoto del 2017 molte famiglie si siano spostate più a monte. Mica avrebbero potuto continuare ad alloggiare in albergo. Per questo motivo trovo assolutamente fuori luogo che i politici, che nulla hanno fatto per venire incontro alle esigenze della popolazione, vengano a Ischia per i funerali”.

Si cerca l’ultima dispersa

Continuano, intanto, le ricerche del corpo dell’ultima presunta vittima, Mariateresa Arcamone di 31 anni. La donna è l’ultima dei dispersi. Finora sono stati recuperati i cadaveri di undici persone: Eleonora Sirabella, Salvatore Impagliazzo, Gianluca Monti, Valentina Castagna, Michele Monti, Francesco Monti, Maria Teresa Monti, Giovan Giuseppe Scotto Di Minico, Maurizio Scotto Di Minico, Giovanna Mazzella e Nicolinka Gancheva Blagova.