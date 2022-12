Luminarie accese, Napoli illumina le vie dello shopping. Le vie interessate

Luminarie accese nella Municipalità I di Napoli. Le strade dello shopping napoletano si illuminano e già è pronta a respirare l’aria di Natale e ad accogliere i turisti che già affollano le vie della città.



Luminarie accese. Esulta il Presidente della Municipalità Giovanna Mazzone

«Ci siamo riusciti. Installazioni terminate in tutta la I Municipalità e in buona parte anche accese.

Grazie all’Intervento del Sindaco, l’ Enel ha provveduto stesso in giornata ad illuminare buona parte delle strade dello shopping».

Luminarie accese. In quali strade

«Le strade e le Piazze illuminate dalla I Municipalità sono le seguenti: via Toledo tratto di competenza, Via Santa Brigida, Via Cesario Console ,Via Santa Lucia, Via Chiaia, Via Morelli ,Via Filangieri,Via dei Mille, Via Vittoria Colonna, Corso Vittorio Emanuele ( da Semaforo Piazzetta Cariati a Scale Petraio) Via Galiani,Piazza Amedeo ,Piazza Vittoria, Piazza San Pasquale, Piazzetta Ascensione,Piazzetta Carolina, Piazza Sannazzaro.

Chi denuncia l’immobilismo o é poco informato o peggio é in cattiva fede. Abbiamo fatto tutto in tempi record.