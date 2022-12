Turisti incantati da Napoli: Immacolata da record, oltre un milione di arrivi per Natale

Ancora una volta, Napoli registra un boom di turisti per il ponte dell’Immacolata. Il centro storico della città è stato preso d’assalto dai visitatori e per le imminenti festività, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, sono attesi circa un milione di arrivi. Numeri impressionanti che, sulla scia dei weekend primaverili e i ponti precedenti, confermano l’attrattiva turistica della nostra città.

Napoli, boom di turisti per il ponte dell’Immacolata

Basta dirigersi verso piazza del Gesù o San Gregorio Armeno per scorgere la grande folla che, nelle ultime settimane, sta invadendo le strade della città, al punto da rendere quasi impossibile la circolazione dei pedoni. In alcuni tratti, infatti, non si riesce nemmeno a camminare.

Persone provenienti da altre Regioni d’Italia ma anche turisti stranieri hanno scelto di trascorrere il lungo fine settimana dell’Immacolata a Napoli, godendo delle sue bellezze e dell’atmosfera natalizia della celebre via dei presepi.

“Dobbiamo essere in grado di dare risposte di qualità ai cittadini e ai turisti che arrivano. Stiamo lavorando molto in questa direzione e progressivamente miglioreremo sempre. Queste presenze significano lavoro per tanti operatori, significano economia per la città” – ha commentato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Numeri impressionanti che potrebbero addirittura lievitare nei prossimi giorni: per le festività, infatti, sono attesi ulteriori presenze, a conferma del fatto che la nostra città continua ad attirare importanti flussi turistici, rappresentando una delle mete più richieste dai vacanzieri di tutto il mondo.