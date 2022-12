Anche le festività di Natale, dal punto di vista turistico, si preannunciano un successo per la città di Napoli che, sulla scia dei sorprendenti dati registrati durante il ponte dell’Immacolata, si avvia verso un nuovo boom di presenze.

Natale a Napoli: boom di presenze

Già da qualche settimana le strade del centro storico risultano letteralmente invase da turisti e visitatori al punto da rendere quasi impossibile la circolazione. La maggior parte delle strutture ricettive sono già sold out per il periodo delle feste, così come i negozi e i ristoranti che continuano a riempirsi nelle ore diurne e serali.

Numeri che tenderanno a moltiplicarsi nei prossimi giorni riflettendosi anche sulla sfera economica. A confermarlo, a Il Mattino, è il presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale della stessa associazione, Vincenzo Schiavo, che ha sottolineato: “Sentivo parlare di 100 milioni ma il fatturato di Napoli sarà molto più grande. Credo di almeno 250 milioni”.

“Pensiamo che nel ponte dell’Immacolata, e parliamo di 3 o 4 giorni, solo tra camere di albergo e commercio sono stati incassati 25 milioni. E’ chiaro che in tutto il mese, e fino all’Epifania, si arriverà a una cifra di almeno 250 milioni”.

“In assoluto Napoli, secondo le nostre stime, è tra le prime città italiane per riempimento alberghiero e per affluenza di turisti. Un dato confortante per le nostre aziende vista la crisi economica e il caro bollette” – ha continuato. Se da un lato, tuttavia, la città partenopea continua ad attrarre presenze, dall’altro la spesa pro capite di ciascun turista potrebbe essere più bassa rispetto allo scorso anno proprio a causa degli innumerevoli rincari.

Sul fronte turistico è Napoli a fare da traino ma anche altre zone del territorio regionale continuano ad attrarre visitatori, ponendo ancora una volta la nostra Regione tra le mete preferite dai turisti di tutto il mondo, non solo d’estate ma durante tutto l’anno.