VIDEO. Topo si aggira nel vagone della Circumvesuviana: urla e panico tra i passeggeri

Topo in Circumvesuviana. Un topo è comparso su un treno diretto a Sorrento da Napoli ed è stato ripreso da un passeggero. Il video è stato condiviso su Facebook dalla pagina satirica “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”.

Topo in Circumvesuviana: il video

“Sulla linea per Sorrento un topo si aggira libero tra i passeggeri, in un clima da stadio. E con questa chiudiamo l’anno nel modo migliore” si legge nel commento delle immagini. Alcuni passeggeri spaventati sono saliti con i piedi sui sediolini per sfuggire al topo. Il video ha collezionato in poche ore migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti.

“Da come fugge, credo abbia visto un controllore” scrivono. “Quando invece di portare la Circumvesuviana al top, hanno portato il top in Circumvesuviana”, ha scritto un altro utente.

Tra le linee peggiori d’Italia

Un motivo ci sarà se ogni anno, la Circumvesuviana viene eletta come peggior linea ferroviaria d’Italia dal rapporto Pendolaria stilato da Legambiente.

Inoltre, come riporta il dossier, in Campania la metà dei convogli sono vecchi di 18 anni, la Circumvesuviana ha 83 treni in circolazione costruiti negli anni ’70 ed altri 35 nei primi anni ’90. La Cumana e Circumflegrea con un’età media dei 30 treni addirittura superiore a 33 anni o della linea Alifana con treni vecchi di 35 anni.

Il rapporto completo sui trasporti fatto da Legambiente aggiunge altri aspetti negativi: il numero dei viaggiatori in Campania è diminuito del 40,3% dal 2011 al 2017, questo soprattutto perchè i pendolari sono stanchi di un servizio pessimo che vede pochi treni e molto vecchi.