Le bellezze del territorio partenopeo continuano ad incantare visitatori e turisti provenienti da tutto il mondo anche nel periodo di Natale: tra queste, la splendida Casina Vanvitelliana di Bacoli che, soltanto nelle giornate del 25 e del 26 dicembre ha registrato oltre 5 mila accessi. Ad rendere noto il soprendente traguardo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Natale, la Casina Vanvitelliana di Bacoli incanta tutti: oltre 5 mila accessi

“5000! La Casina Vanvitelliana è tra i siti culturali più visitati in questo Natale in Campania. Pensate che oltre 5 mila persone hanno ammirato le Luci d’Artista al Parco Vanvitelliano del Fusaro il 25 e il 26 dicembre. Numeri incredibili, fiumi di famiglie, giovani, anziani e bambini hanno fatto accesso al Real Sito Borbonico. Per le visite alle mostre artistiche, per ascoltare i concerti di musica barocca, per godere dei presepi viventi” – ha spiegato il primo cittadino.

“Bacoli non è più meta di turisti solo in estate ma anche in inverno. Arrivano in auto, pullman, in treno, e non solo dalla provincia di Napoli ma anche da molti Comuni di Benevento, Salerno, Caserta ed Avellino. C’è chi sta venendo nella nostra città anche da altre Regioni. E’ uno spettacolo. Bar, pizzerie, negozi, parcheggi, sono tutti pieni di persone, fino a tarda ora” – ha continuato.

Oltre ai tanti eventi promossi per il periodo natalizio, tra le recenti nuove attrazioni inaugurate c’è la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. Situata a due passi dal mare, aperta ad adulti e bambini, è la più suggestiva dell’intero territorio partenopeo. In più si attende il grande concerto in piazza per dare il benvenuto al nuovo anno con Enzo Avitabile.

“Diventiamo punto di riferimento non più soltanto per la stagione estiva ma anche per tutto il periodo natalizio. Bacoli è sempre bellissima, a Ferragosto ma soprattutto la notte di Capodanno. In villa Comunale, affacciati sul lago Miseno, terremo un concerto libero e gratuito per tutti, con Enzo Avitabile ed i Bottari. Festeggeremo insieme l’arrivo della mezzanotte, fino all’alba” – ha concluso.