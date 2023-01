Esplode l’inverno, arriva il vero freddo dal Polo Nord: neve e nubifragi in Campania

Stando alle previsioni meteo, sul fronte climatico, a partire dalla settimana prossima si assisterà ad un drastico capovolgimento: sta per arrivare il vero freddo invernale, con correnti d’aria gelide in discesa dal Polo Nord che innescheranno tante piogge, temporali e addirittura nevicate a bassa quota.

Meteo, cambia tutto: arriva il freddo invernale, rischio nevicate

Secondo gli ultimi aggiornamenti de Il Meteo, si passerà dalle giornate soleggiate e quasi primaverili delle ultime settimane all’arrivo di venti freddi, in discesa dal Polo Nord, che accompagnati da intense precipitazioni si abbatteranno sulle Regioni settentrionali ma anche su buona parte del Centro-Sud.

Un vortice ciclonico continuamente alimentato da aria molto fredda, direttamente dalle latitudini polari, arriverà fino al Mediterraneo. In particolare nella giornata di martedì, 17 gennaio, precipitazioni nevose fino a bassissima quota potrebbero verificarsi in Piemonte, Lombardia ed Emilia.

In poco tempo, la perturbazione si estenderà al resto del Nord ma andrà ad abbattersi soprattutto su Toscana, Lazio e Campania: in queste zone non è escluso il rischio di veri e propri nubifragi con il rischio anche di locali allagamenti.

Anche mercoledì e giovedì, 18 e 19 gennaio, le piogge interesseranno le Regioni del Centro-Sud con la neve che potrà scendere fin verso i 1.000 metri di quota sugli Appennini. Solo nella seconda parte della settimana tornerà il sole ma le temperature resteranno comunque basse, con un elevato rischio di gelate a Nord e al Centro.