Buche mai riparate e danni alle auto: i cittadini aggiustano la strada da soli

I cittadini esasperati ed abbandonati dal Comune hanno riparato da soli le buche stradali. È proprio vero ed è accaduto a Castel Volturno: dopo anni di di disagi sono dovuti intervenire i residenti affinché a Viale delle Conchiglie potessero essere restituiti un minimo di sicurezza e decoro.

Buche mai riparate: i cittadini posano l’asfalto da soli

A riferirlo è Cesare Diana, Presidente del Comitato Città Domitia. Diana riferisce che i residenti della strada, stanchi per i numerosi danni subiti dalle autovetture, hanno chiesto aiuto al Comitato che ha fornito l’asfalto e gli altri materiali necessari per la riparazione del manto stradale. I residenti hanno fatto il resto intervenendo con le proprie mani.

Un disagio tutto italiano

Si tratta di un episodio incredibile ed estremamente grave. Lo stato delle strade è disastroso in gran parte delle città non solo della Campania, ma generalmente d’Italia, dalla ricchissima Milano (recentemente oggetto di un servizio al telegiornale) a scendere giù fino alla Sicilia. In alcuni casi le arterie sono messe così male, specialmente dopo le piogge, che quasi sembrano essere state bombardate. La situazione cambia non appena di oltrepassa il confine nazionale: in altri Paesi non solo vi è più manutenzione, soprattutto le strade sono state costruite a regola d’arte, senza risparmiare sui materiali utilizzati e – fatto principale – affidando gli appalti in modo chiaro e trasparente.