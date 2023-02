Chi è Mario di Leva, il bimbo che ha regalato la maglia del Napoli ad Amadeus: “Fa freddo a -13”

Mario di Leva protagonista a Sanremo ieri sera. Il bambino napoletano è salito sul palco dell’Ariston insieme a Francesco Arca per presentare la fiction Rai “Resta con me”, ambientata a Napoli.

Mario di Leva a Sanremo

La serie che andrà in onda su Rai Uno racconta le vicende di un vicequestore, Alessandro Scudieri, che si ritrova a dover cambiare vita per riconquistare i suoi affetti.

Il piccolo attore ha regalato ad Amadeus una maglia del Napoli che ringraziandolo gli ha detto: “La accetto con piacere, state facendo un campionato meraviglioso. Poi io adoro Napoli, è una città bellissima e mia moglie è napoletana. Ma… tu sai bene che io tifo Inter e siamo gli unici che vi hanno battuto“. E Mario: “Ma fa freddo a -13?“.

Mario è figlio dell’attore di cinema e teatro Francesco – ideatore e curatore del Nest (Napoli Est Teatro di San Giovanni a Teduccio). Ha solo 10 anni e già ha recitato in importanti film e fiction. Ha esordito nel 2018 nel film “Il sindaco del rione Sanità”, diretto da Mario Martone. Poi nel 2020 ha presto parte alla pellicola di Sergio Rubini “I fratelli De Filippo”. Nello stesso anno ha recitato in “Come prima” e nel 2021 in “Una boccata d’aria”. In tv invece, dopo l’apparizione in “Mai più come prima”, ha recitato un ruolo molto importante nella fiction con Francesco Arca.

I complimenti del sindaco Manfredi

“Napoli protagonista a Sanremo 2023. Mario, un piccolo grande talento che rende orgogliosi tutti noi. Spero di incontrarti al più presto“. Lo scrive su Twitter il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.