Francesco, direttore d’orchestra di LDA a Sanremo: chi è il nipote di Gigi D’Alessio

Francesco D’Alessio è il nipote di Gigi e ha diretto ieri sera a Sanremo il cugino LDA, Luca. Il giovane partecipa a Sanremo 2023 con il brano “Se poi domani”, scritto da lui con Alessandro Caiazza e composto dal cugino Francesco D’Alessio.

Francesco D’Alessio, chi è il nipote di Gigi

Il giovane accompagnerà, come direttore d’orchestra, il figlio di Gigi D’Alessio durante tutte le sue esibizioni. Nato a Napoli nel settembre del 1979, è il figlio del fratello di Gigi Pietro ed è un arrangiatore, paroliere e produttore discografico già affermato in Campania. Infatti collabora con artisti molto conosciuti a Napoli, ha prodotto tre dischi del cantante napoletano Rosario Miraggio, fu lui a scrivere “La macchina 50” che è stata inserita anche nel film di Matteo Garrone “Gomorra”.

Ha collaborato anche con Mario Merola, Gigi Finizio, Sal Da Vinci, Michael Thompson, Lucio Dalla, Renato Zero e Massimo Ranieri.

“Questa sera inizia una grande avventura, e comunque vada , sono fiero di te e di quello che stai costruendo con il tuo talento e la tua semplicità, sarò sempre al tuo fianco. Vaiiiii Luchino , porta in alto la nostra Napoli , fallo per tutte le persone che come me, credono in te“, ha scritto sui social.