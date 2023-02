Salvini attacca De Luca: “Non sa fare il suo mestiere”

Salvini attacca De Luca. “L’autonomia premia chi spende meno e spende meglio. Gli avversari dell’autonomia sono quelli che non sono capaci di fare il loro mestiere“, ha detto.

Salvini attacca De Luca a Mattino Cinque

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Mattino 5. “Se in Regione Campania c’è caos nei pronto soccorso, c’è caos rifiuti, c’è caos nel trasporto pubblico, evidentemente non è colpa di Salvini o di chi è a casa, ma c’è qualcuno che governa la Regione Campania che non sa fare il suo mestiere“, ha sottolineato il ministro.

Lavori al Ponte sullo Stretto

“I lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto partiranno entro due anni“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a “Mattino Cinque”. “Il Ponte sullo Stretto è un diritto dei siciliani, non si capisce perché debbano spendere ogni anno 6 miliardi di euro per congiungersi con il resto del Paese“, ha aggiunto il leader della Lega che poi ha assicurato: “Calendario alla mano, tra norme, finanziamenti, lavoro di avvocati e ingegneri, entro due anni si partirà con i lavori di un’opera che finalmente unirà il Paese“.

“Sarà la più grande opera di ingegneria al mondo e farà risparmiare 140mila tonnellate di mancate emissioni di CO2 nell’anno“, ha concluso.