E’ campana la fiorista dei bouquet di Sanremo: “Blanco mi ha spezzato il cuore”

Si chiama Daniela Massa ed è campana la floral designer ufficiale del Festival di Sanremo che ha seguito l’esibizione di Blanco con il fiato sospeso: in poco tempo, il cantante ha distrutto le magnifiche composizioni realizzate dal team dei fioristi, rendendosi protagonista di una delle pagine forse più brutte di questa edizione.

E’ campana la floral designer di Sanremo: “Blanco? Un brutto gesto”

Originaria di Palomonte, in provincia di Salerno, Daniela ha vinto il concorso Bouquet Festival di Sanremo 2023, firmando così tutti i bellissimi fasci di fiori che Amadeus regala ogni sera agli artisti e ai super ospiti sul palco dell’Ariston.

Lavorando con impegno ed entusiasmo al fianco dei suoi colleghi, l’artista dei fiori non ha potuto fare altro che commentare negativamente il gesto di Blanco. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno ha detto: “Non è stato un bel gesto quello di Blanco. E’ stato come calpestare il cuore della Liguria perché Sanremo non è solo la città della canzone ma anche quella dei fiori”.

“Al Festival mi occupo dei bouquet, non sono mie le rose calpestate in diretta ma se lo fossero state il mio cuore sarebbe andato in frantumi come le rose. Mi ha spezzato il cuore” – ha raccontato, condannando il gesto del cantante che si sarebbe poi scusato.

La furia si sarebbe scatenata a causa di un guasto tecnico: Blanco ha detto di non sentire in cuffia la sua voce, cosa che gli avrebbe impedito di portare a termine il brano. Raggiunto da Amadeus sul palco, coperto dai fischi, ha detto: “Mi sono divertito”.

Nonostante questa spiacevole parentesi che ha interessato i fioristi del Festival, Daniela Massa si conferma tra le eccellenze campane approdate al celebre Festival: “Vengo da un piccolo centro di 4 mila abitanti, Palomonte in provincia di Salerno, e per me significa tantissimo ed è un grande onore e una grande fortuna poter presentare dei bouquet sul palco”.

C’è una campana anche nel team Dream Massage: si tratta della napoletana Pina Accetta, una delle operatrici di benessere scelte per Sanremo 2023 presso il Grand Hotel Des Anglais.