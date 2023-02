Sanremo, serata duetti e cover. Elisa, Ramazzotti e Antonacci tra gli ospiti: la scaletta

Il Festival di Sanremo torna in diretta su Rai 1 con la quarta serata dedicata ai duetti e alle cover: la scaletta è già stata resa nota. Tutti i cantanti in gara si esibiranno affiancati da altri artisti dando voce a capolavori nazionali o internazionali.

Sanremo, serata duetti e cover: la scaletta

Al fianco di Amadeus e Gianni Morandi ci sarà la co-conduttrice Chiara Francini, attrice, conduttrice e scrittrice toscana. Tra i super ospiti ci saranno Peppino di Capri e i ragazzi di Mare Fuori, la serie napoletana di successo che promuoverà il lancio della nuova stagione.

Sono arrivati a Sanremo nei giorni scorsi alcuni attori della fiction come Massimiliano Caiazzo (Carmine), Nicolas Maupas (Filippo, ‘o chiattillo), Valentina Romani (Naditza), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giacomo Giorgio (Ciro) e Matteo Paolillo (Edoardo Conte). Pare che dovrebbe esserci anche Carolina Crescentini (Paola Vinci) ad accompagnarli. Tutti insieme, sul palco, canteranno la sigla ‘O Mar For, come confermato da Matteo Paolillo.

Di seguito la scaletta degli artisti che si esibiranno questa sera (più tardi sarà reso noto l’ordine di uscita) e i brani che canteranno:

Anna Oxa & Iljard Shaba – “Un’emozione da poco” (Anna Oxa)

Ariete & Sangiovanni – “Centro di gravità permanente” (Franco Battiato)

Articolo 31 & Fedez – Medley Articolo 31

Colapesce Dimartino & Carla Bruni – “Azzurro” (Adriano Celentano)

Colla Zio & Ditonellapiaga – “Salirò” (Daniele Silvestri)

Coma_Cose & Baustelle – “Sarà perché ti amo” (Ricchi e Poveri)

Elodie & BigMama – “American woman” (Lenny Kravitz)

Gianluca Grignani & Arisa – “Destinazione paradiso” (Gianluca Grignani)

Gianmaria & Manuel Agnelli – “Quello che non c’è” (Afterhours)

Giorgia & Elisa – “Luce (Tramonti a nord est)” (Elisa) / “Di sole e d’azzurro” (Giorgia)

I Cugini di Campagna & Paolo Vallesi – “La forza della vita” (Paolo Vallesi) / “Anima mia” (I Cugini di Campagna)

Lazza & Emma & Laura Marzadori – “La fine” (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro)

LDA & Alex Britti – “Oggi sono io” (Alex Britti)

Leo Gassmann & Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato

Levante & Renzo Rubino – “Vivere” (Vasco Rossi)

Madame & Izi – “Via del campo” (Fabrizio De Andrè)

Mara Sattei & Noemi – “L’amour toujours” (Gigi D’Agostino)

Marco Mengoni & Kingdom Choir – “Let it be” (The Beatles)

Modà & Le Vibrazioni – “Vieni da me” (Le Vibrazioni)

Mr. Rain & Fasma – “Qualcosa di grande” (Cesare Cremonini)

Olly & Lorella Cuccarini – “La notte vola” (Lorella Cuccarini)

Paola & Chiara & Merk & Kremont – Medley di Paola & Chiara

Rosa Chemical & Rose Villain – “America” (Gianna Nannini)

Sethu & Bnkr44 – “Charlie fa surf” (Baustelle)

Shari & Salmo – Medley di Zucchero “Hai scelto il diavolo in me”

Tananai & Don Joe & Biagio Antonacci – “Vorrei cantare come Biagio” (Simone Cristicchi)

Utimo & Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti

Will & Michele Zarrillo – “Cinque giorni” (Michele Zarrillo)