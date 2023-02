Napoli, ha quasi 100 anni ed è sola in casa: poliziotti vanno da lei e preparano il pranzo

A Napoli, due poliziotti si sono resi protagonisti di una bella storia di altruismo e amore per il prossimo, precipitandosi a casa di un’anziana donna, di quasi 100 anni, per farle compagnia in attesa dell’arrivo del nipote. A rendere noto il lodevole gesto è il deputato Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, poliziotti a casa dell’anziana sola

Ancora una volta, le forze dell’ordine hanno dato prova del loro buon cuore, oltre che della loro professionalità, accorrendo in aiuto delle persone più fragili, prendendosene cura. La signora Pasqualina, che il prossimo aprile raggiungerà il traguardo dei 100 anni, ha potuto trascorrere qualche ora in compagnia degli agenti che, in attesa dell’arrivo del nipote, hanno preparato per lei il pasto.

E’ stato proprio uno dei poliziotti a raccontare l’accaduto, diffondendo uno scatto della giornata: “La Dante 11 con i rispettivi assistente capo coordinatore e assistente della Polizia di Stato, oltre a prendere i delinquenti fanno compagnia alla nonnina di anni 99,9 e le cucinano un bel piatto caldo. Dopo averla fatta saziare e atteso l’arrivo del nipote che giungeva da Quarto hanno promesso che il giorno 1 aprile saranno presenti con una bella torta per festeggiare i suoi 100 anni”.

“E’ una bella storia che ci piace rendere nota affinché i cittadini riescano a comprendere l’importanza delle forze dell’ordine e l’umanità di chi indossa la divisa. Troppo spesso gli agenti vengono bistrattati ed offesi mentre criminali e delinquenti vengano celebrati ed omaggiati” – commenta Borrelli.