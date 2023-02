Napoli omaggia il vincitore di Sanremo: Mengoni sul presepe con il premio tra le mani

Non è tardato l’omaggio di Napoli al vincitore del Festival di Sanremo 2023: Marco Mengoni, con il suo meritato premio tra le mani, è già una statuina del presepe napoletano. A realizzarla il maestro d’arte presepiale di San Gregorio Armeno, Genny Di Virgilio.

Da Napoli l’omaggio al vincitore di Sanremo: Marco Mengoni sul presepe

Il cantante di Ronciglione è stato incoronato lo scorso sabato, durante l’ultima serata della celebre rassegna canora, dopo aver incantato ed emozionato il pubblico con il brano Due Vite. Un pezzo che ha raggiunto fin da subito il consenso del pubblico e che, per certi versi, è strettamente legato alla città partenopea: a firmarne testo e musica è stato proprio un partenopeo, Davide Petrella, in arte Tropico.

“Ecco a voi il vincitore. Marco Mengoni sul presepe Di Virgilio” – annuncia l’artista diffondendo diversi scatti sui social della sua ultima creazione. Il maestro ha realizzato la statuina riproducendo le sembianze di Marco Mengoni, vestito di nero proprio come al Festival, che con una mano regge il microfono mentre con l’altra tiene la statuetta del Leone di Sanremo.

Una statuina che esprime tutta l’ammirazione del popolo napoletano per l’artista, a sua volta affascinato dalla nostra città. Nel corso di un’intervista, lui stesso aveva espresso la sua stima per l’arte napoletana e, in particolare per Pino Daniele: “E’ un cantante che mi accompagna da tutta la vita e che è riuscito e tuttora riesce a colpirmi per la sua capacità di fondere parole, emozioni e melodie in maniera elegante e delicata. Rappresenta l’unione tra lo spirito del blues americano e la cultura napoletana, un mix che ha saputo rivoluzionare lo scenario italiano, portando sensazioni nuove che hanno lasciato una grande impronta nella storia della musica”.