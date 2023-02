“Stasera tutto è possibile” torna in tv: gli ospiti di stasera

Stasera tutto è possibile 13 febbraio. Torna stasera in tv la trasmissione di Rai Due dopo il successo ottenuto lo scorso autunno.

Stasera tutto è possibile 13 febbraio 2023

Appuntamento oggi alle 21.20 con lo show condotto da Stefano De Martino. Confermati nel cast Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. L’Auditorium Rai di Napoli ospiterà la trasmissione che vede sfidarsi personaggi dello spettacolo in vari giochi e gare. Ogni puntata ha un tema diverso e stasera alla vigilia di San Valentino, si inizia con Step in love.

Gli ospiti sono: Fabio Caressa, Max Giusti, Francesco Procopio, Nathalie Guetta, Cristiano Caccamo, Samira Lui. I primi personaggi di Vincenzo De Lucia sono Maria De Filippi e Francesca Fagnani. Oltre all’immancabile Stanza inclinata, tornano i grandi “classici”, come Segui il labiale, Mimo senza fili e Rubagallina, ma non mancano novità, come La coppia che scoppia dove i vip devono far scoppiare un palloncino col proprio corpo.

De Martino sarà ancora una volta alla guida dello show che ha conquistato i telespettatori. Un anno fa, rivolgendosi all’Ansa, aveva dichiarato: “Questo programma lo sento nelle mie corde. Sono circondato da amici, professionisti ed è tutto basato sull’improvvisazione”. Noto per la sua professione di ballerino, Stefano De Martino, nelle vesti di conduttore ha portato in tv anche Bar Stella, di cui è stato anche autore, ripercorrendo le sue origini: il titolo del programma porta, infatti, il nome del bar che avevano aperto i suoi avi a Torre Annunziata nel lontano 1922.