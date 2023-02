Incendio distrugge il carro del Carnevale di Saviano: era dedicato a Raffaella Carrà

Doveva essere il Carnevale della rinascita quello appena iniziato a Saviano, dopo i duri anni del covid, ma un incendio ha spento l’entusiasmo dei partecipanti mandando in fumo un carro allegorico, pronto per le sfilate dei prossimi giorni.

Carnevale di Saviano, incendio distrugge un carro

Stando a quanto rende noto l’Ansa, le fiamme sarebbero divampate presso l’una di notte all’interno del capannone in via Santa Rita che custodiva il carro del Comitato Via Torre, dedicato ad una delle dive intramontabili della televisione italiana: Raffaella Carrà.

Il fuoco avrebbe avvolto il carro, distruggendolo completamente. Dalle foto diffuse sulla pagina social Saviano Non Molla si vede, infatti, soltanto la struttura in ferro, circondata da fumo e cenere. Nel post si legge: “Incendiato il carro di via Torre. Vicini agli amici che si sono prodigati per la sua costruzione. Speriamo che vengano accertate le cause dell’incendio”.

L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco mentre i carabinieri della stazione locale hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda. Non sono ancora chiari, infatti, i motivi del rogo. Per ora non si esclude la natura dolosa così come si valuta l’ipotesi di un possibile malfunzionamento tecnico.

Non è mancata la solidarietà dei cittadini in un momento così triste e doloroso per il comitato, che ha visto andare in fumo il frutto di un lavoro durato mesi e mesi. “Spero che tutti i comitati siano d’accordo affinché via Torre possano organizzarsi per uscire col carro Il cavallo di Troia del 2020 e dare, così, uno schiaffo alla malasorte che li ha colpiti” – è la proposta apparsa su Saviano Non Molla.