Domenica, 19 febbraio, andrà in onda in prima serata su Rai 1, Resta con me, la nuova serie ambientata a Napoli con protagonista Francesco Arca che, proprio nel corso della conferenza stampa, ha parlato della bellezza, non solo paesaggistica, della città partenopea.

Resta con me, Francesco Arca: “Ho scoperto tante cose di Napoli”

La serie, nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, vede Arca nei panni del vicequestore della squadra mobile di Napoli, Alessandro Scudieri, che si ritrova coinvolto in una sparatoria insieme a sua moglie Paola (interpretata da Laura Adriani), giudice presso il tribunale dei minori. Dopo quest’avvenimento il rapporto tra i due entra in crisi, lei perde il bambino che aspettavano e la vita di Alessandro cambia per sempre.

La fiction è stata interamente girata nella città di Napoli che torna al centro delle grandi fiction, dopo il successo di Mina Settembre o Mare Fuori, mostrando il suo lato più bello, forse troppo spesso oscurato. Lo stesso protagonista, in conferenza stampa, ha sottolineato: “Di Napoli, standoci per un periodo molto lungo durante le riprese, ho scoperto tantissime cose”.

“Ma la cosa più importante è la solidarietà che c’è nella notte napoletana, cosa che forse è stata sempre poco raccontata per convenienza o altri motivi. C’è questa solidarietà, una generosità nelle persone che aiutano i bisognosi. Potrei raccontare mille episodi, veramente ogni notte c’era qualcuno che aiutava qualcun altro e questa è una cosa molto bella”.

“Nella serie si racconta la Napoli notturna che non è solo buio, la notte napoletana l’ho imparata a conoscere, è allegra, piena di energia ma soprattutto è una notte solidale. Scopriremo il lato bello della notte, di persone che girano per aiutare gli altri un po’ come angeli”.