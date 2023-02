Ginevra, a 18 anni vince le “olimpiadi” delle traduzioni: è la più brava d’Italia

Ginevra Mingione è la più brava d’Italia nelle traduzioni. Traduce l’Inglese meglio di tutti gli altri studenti di liceo italiani. La studentessa 18enne di Calvizzano, in provincia di Napoli, ha vinto il concorso «Juvenes translatores» e il 31 marzo rappresenterà l’Italia a Bruxelles.

Ginevra Mingione è la più brava d’Italia nelle traduzioni

Studentessa dello scientifico «Cartesio» di Villaricca sogna Boston, dove sogna vuole studiare Fisica al Mit, Massachusetts Institute of Technology. “Il Liceo Cartesio rappresenterà l’Italia alla premiazione del concorso “Juvenes Translatores “.

È Ginevra Mingione la vincitrice nazionale del concorso “Juvenes Translatores”, bandito dalla Commissione Europea, che rappresenterà l’Italia a Bruxelles il 31 marzo. Menzioni speciali per Teresa Chianese e Mattia Coraggio. La proclamazione questa mattina alle ore 10.00 in collegamento con la direzione generale della Traduzione della Commissione europea (DG Traduzione) di Bruxelles. Complimenti alle studentesse e allo studente del nostro Liceo per questo straordinario successo che ci rende tutti molto orgogliosi“, scrive la pagina facebook del liceo.

I complimenti del sindaco

“Concorso dell’UE per giovani traduttori: tra i 27 vincitori di quest’anno anche una cittadina Calvizzanese. – scrive il sindaco Giacomo Pirozzi – Ginevra Mingione (terza da destra in foto), studentessa del Liceo Pluricomprensivo Renato Cartesio e cittadina calvizzanese, è risultata vincitrice della sedicesima edizione del concorso per traduttori “Juvenes Translatores”, riservato alle scuole secondarie. È riuscita a spuntarla, con la sua bravura, tra tantissimi partecipanti al bando di concorso. I traduttori della Commissione europea hanno selezionato 27 vincitori, uno per ciascun paese dell’UE; Ginevra rappresenterà l’Italia a Bruxelles il 31 marzo. Desidero congratularmi con la nostra concittadina che ha saputo distinguersi tra tanti concorrenti, qualificandosi come una delle migliori eccellenze del concorso Europeo, come giovane traduttrice dall’inglese all’italiano. Ancora una volta il nostro territorio dimostra di saper esprimere eccellenza che si contraddistinguono nei settori più disparati. Questo risultato ci rende orgogliosi di Lei. Siamo certi che Ginevra potrà senz’altro rappresentare un modello da seguire per i giovani della nostra comunità“.

“Un onore rappresentare l’Italia“

“Sarà un onore rappresentare l’Italia a Bruxelles, e sono molto grato alle persone che mi hanno dato questa opportunità. – scrive Ginevra sui social – In primis le mie insegnanti di inglese e italiano: Giovanna Scotti e Raffaella Fioretto, che mi hanno dato gli strumenti necessari per affrontare questa sfida. Voglio ringraziare il Preside del mio istituto, Donatella Acconcia, così come il coordinatore del progetto, Pasquale Franco, senza il quale questa esperienza non sarebbe mai stata possibile. Non ultimo il maestro che mi ha supportato in questo percorso, Massimo Iaccarino”.

“Risultati come questo sono più che il lavoro di una sola persona. Sono orgogliosa di appartenere e contribuire all’Istituto Liceo Pluricomprensivo Renato Cartesio che mi ha accompagnato per 5 anni e mi ha plasmato nella persona che sono oggi“, ha concluso.