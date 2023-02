Un iPhone 14 gli è costato ben 35mila euro. Tutti sanno che l’ultimo modello dello smartphone di Apple è il più costoso sul mercato, tuttavia la somma pagata da un giovane campano è senza dubbio fuori da ogni logica, anche perché si trattava di un modello da 400 euro.

Paga 35mila per iPhone: come funziona la mega truffa

In questo caso i truffatori sono due, un marito ed una moglie di Siracusa, mentre il malcapitato è un giovane di Bagnoli Irpino in provincia di Avellino. Il ragazzo ha effettuato l’acquisto, ma si è visto recapitare il messaggio “Il suo bonifico non è andato a buon fine”. Così ha rifatto il bonifico, non una ma ripetute volte, finché si è accorto che era qualcosa più di una anomalia. Complessivamente aveva sborsato 35mila euro.

La vittima si è dunque recato presso i carabinieri che sono riusciti a identificare la coppia di coniugi, scoprendo che erano due soggetti già noti alle forze dell’ordine. Sono stati denunciati in stato di libertà.

Come evitare le truffe online

La Polizia Postale dà i seguenti suggerimenti:

– Porre attenzione al “feedback” assegnato al venditore. E´ preferibile che sia alto.

– In caso di primo acquisto,soprattutto su siti non conosciuti o su negozi on-line di recente costituzione valutare la possibilità di pagamento con modalità di contrassegno.

– Utilizzare il servizio di deposito a garanzia che permette all´acquirente di pagare una società che svolge il trasporto e, solo dopo l´avvenuta ricezione dell´oggetto, di autorizzare il pagamento al mittente.

– Il bonifico bancario è molto sicuro poichè si ha traccia di tutta la transazione. É necessario però recarsi presso la propria banca o ottenere un conto corrente on-line ed effettuare lo stesso tramite Internet.

– Chiedere al venditore più dati possibili così da avere una ragionevole certezza della identità della persona.

– Verificare tramite motore di ricerca, l’esistenza di segnalazioni da parte di altri utenti riguardanti il venditore/acquirente.

– Diffidare di prodotti venduti a prezzi estremamente vantaggiosi.

– E’ sempre consigliato acquistare e vendere nel territorio italiano in quanto la tutela legale è completa.

– Preferire l’utilizzo di carte prepagate che possono essere ricaricate in anticipo con la quantità di denaro da utilizzare.

– Dubitare di venditori che non forniscono utenze di telefoni fissi.

– Dubitare di chi fornisce indirizzi ubicati presso caselle postali.

– Evitare di fornire ove possibile dati personali e diffidare da richieste di ulteriori dati oltre quelli già forniti.