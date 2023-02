Non sapeva di essere già sposato, la scoperta: a tradirlo è stato un amico

Alfredo e Gilda potranno finalmente sposarsi. Non adesso, ma la strada è finalmente in discesa perché si è finalmente scoperto che a sposarsi nel 2014 in Repubblica Dominicana fu un amico di Alfredo De Simone che usò le sue generalità per contrarre un matrimonio che a questo punto deve ritenersi fasullo.

Va al Comune e scopre di essere sposato a sua insaputa

La vicenda è emersa nel luglio 2022: Alfredo si era recato al Comune di Salerno per ottenere lo stato di famiglia ed altri documenti necessari a contrarre matrimonio e chiedere il mutuo. A quel punto la scoperta: risultata sposato dal 10 luglio 2014 con una donna dominicana. L’uomo ha sempre negato di essersi sposato, riuscendo a dimostrare soprattutto alla sua compagna di essere stato, sì, in Repubblica Dominicana, ma non in quel preciso periodo.

La coppia si è così affidata all’avvocato Assunta Mutalipassi che, dopo lunghe e complicate indagini, è riuscita ad ottenere una fotocopia del passaporto utilizzato per il matrimonio contratto sull’isola dei Caraibi. Il legale ha parlato al quotidiano La Città di Salerno riferendo che, dopo le resistenze mostrate dal Comune di Salerno, è riuscita ad avere le carte dal Ministero degli Esteri che le ha ottenute a sua volta dall’Ambasciata Italiana in Repubblica Dominicata.

La scoperta: un amico aveva rubato la sua identità

Quando Alfredo le ha visionate si è accorto di conoscere la persona che si era spacciata per lui: un amico che si era trasferito sull’isola proprio dopo un viaggio intrapreso grazie ai racconti dello stesso Alfredo. Oggi quella persona si è di nuovo trasferita a Salerno. E non finisce qui: l’uomo si è mostrato sorpreso quando Alfredo gli ha raccontato la disavventura: “Quando seppi dell’accaduto gli telefonai e lui faceva il sorpreso: ‘Com’è possibile questa cosa?’, domandava. Poi si è raffreddato. Mi ha fatto male sapere d’essere truffato da un amico, ma sono sempre le persone vicine a farti più male”.

Il prossimo passo sarà l’annullamento del matrimonio, in modo da potere celebrare quello nuovo e vero, oltre alle denunce sia penali che civili per ottenere un giusto risarcimento. Nel frattempo Alfredo e Gilda aspettano anche un bambino, sono al terzo mese di gravidanza. Probabilmente potranno sposarsi solo dopo la nascita del figlio, viste le lungaggini burocratiche e processuali.