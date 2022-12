Sposato da 8 anni a sua insaputa, la fidanzata: “Sono stata male. Non possiamo sposarci”

Alfredo, il 39enne di Salerno, bigamo a sua insaputa, è intervenuto in diretta nella trasmissione Pomeriggio 5, insieme alla sua fidanzata Gilda, per raccontare la disavventura che li vede protagonisti e che, ancora oggi, rende impossibile quel matrimonio tanto sognato.

Salerno, bigamo a sua insaputa e il matrimonio salta: il racconto della coppia

Un vero e proprio calvario quello del promesso sposo campano che, proprio mentre convolava a nozze con la sua amata, ha scoperto di essere già ufficialmente sposato con una donna di Santo Domingo che, tuttavia, afferma di non aver mai conosciuto.

A raccontarlo, nel corso della trasmissione di Canale 5, è stato lui stesso: “Tre anni fa decidemmo di sposarci. Ci siamo recati al Comune di Salerno per avere questo stato di famiglia e noto che l’impiegata diventa sempre più insistente nelle domande. Poi mi chiede se sono sposato. Io non sapendo nulla dico ovviamente di no. Lei rilancia insistendo che io fossi già sposato. Da lì c’è stato un po’ di sgomento”.

Eppure, l’estratto di matrimonio rilasciato dall’ufficiale di Stato Civile del Comune riporta i nomi di Alfredo e della ragazza dominicana che si sarebbero uniti in matrimonio ben 8 anni prima. In realtà, stando a quanto emerso, il 39enne quel giorno non si trovava oltreoceano ma in Italia. E’ probabile che, durante un suo viaggio a Santo Domingo, qualcuno potrebbe aver falsificato i suoi documenti.

Attimi difficili per la sua compagna Gilda che ha raccontato: “Ho pensato inizialmente che fosse uno scherzo poi, avendo piena fiducia del mio compagno, mi ha fatto vedere il passaporto una volta arrivati a casa mi sono tranquillizzata. In quella data lui non era a Santo Domingo. Dal Comune a casa sono stata male, veramente male. Posso confermare che non la conosce. Il nostro avvocato le sta provando tutte ma ad oggi non è cambiato niente, siamo punto e a capo. Non ci possiamo sposare perché risulta sposato con questa ragazza”.

Quanto alla ragazza di Santo Domingo, Alfredo rivela: “Lei si è sposata con un altro ragazzo e vive a Milano. Io però, purtroppo per, me risulto ancora sposato. E’ incredibile. Mi trovo in una situazione imbarazzante pur non avendo fatto nulla”.

Nonostante la denuncia, il matrimonio non risulta annullabile in quanto sono già trascorsi 8 anni. Il Tribunale civile ha respinto l’istanza di annullamento e il matrimonio “reale” è stato rinviato a data da destinarsi.