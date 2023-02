Arrivano le Leonidi, tre giorni di stelle cadenti: quando vederle

Stelle cadenti a febbraio. Arrivano le meteore che saranno visibili per tre giorni consecutivi: la notte tra il 23 e il 24 febbraio è atteso il picco delle delta Leonidi, mentre le due successive quello delle sigma Leonidi. La Luna è in fase calante e quindi non disturberà la vista delle stelle.

Stelle cadenti a febbraio: quando vederle

Come spiega l’Unione Astrofili Italiani, le delta Leonidi sono meteore attive dall’1 febbraio al 5 marzo con il picco atteso la notte tra il 23 e il 24 febbraio. Queste stelle cadenti partono da un radiante in prossimità del centro della costellazione del Leone da cui prendono il nome (nella mappa il cielo del 24 febbraio all’1.00 circa).

Le sigma Leonidi, invece, costituiscono un’altra componente che mostra il radiante sulla fine della stessa costellazione. Attive tra il 9 febbraio e il 13 marzo, raggiungeranno il loro picco tra il 24 e il 25 febbraio e quella tra il 25 e il 26 del mese (nella mappa il cielo del 24 febbraio alle 21.00 circa).

Le delta saranno ancora più facilmente visibili perchè il maggior numero di queste meteore è atteso nelle ore notturne. “Si tratta di stelle cadenti molto belle, poco veloci e non molto luminose, salvo qualche rara eccezione dovuta a quei meteoroidi di origine asteroidale che si trovano frammisti alle correnti stesse“, spiega l’UAI.