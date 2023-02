Torre del Greco in Mare Fuori 3: la scena della disperazione girata all’ospedale Maresca

E’ andato in onda ieri sulla Rai il terzo episodio di Mare Fuori 3, la fiction partenopea che sta registrando numeri record: una delle scene è stata girata a Torre del Greco, nello specifico presso l’ospedale Maresca.

Mare Fuori 3, la scena girata a Torre del Greco: il caos all’ospedale Maresca

Nell’episodio “Doppia vendetta”, Cucciolo e Dobermann incontrano Salvo, il cugino di Carmela, che cerca di coinvolgerli in una rapina per farli arrestare così da poter affiancare Eduardo Conte all’interno dell’Ipm. Il colpo, tuttavia, non va come sperato: è proprio Salvo che, dopo aver sottratto l’orologio ad un uomo viene sparato alle spalle da quest’ultimo.

Di qui la scena in ospedale: si vede Carmela e i ragazzi arrivare, con gli scooter, nell’area pronto soccorso del Maresca, quasi contemporaneamente al ferito che giunge lì in ambulanza. Nel corridoio dell’ospedale i ragazzi ricevono la triste notizia: Salvo è morto e si fa ancora più forte la voglia di entrare all’interno del carcere per proteggere Eduardo e i suoi interessi.

Segue la clamorosa scena della disperazione di Carmela, che accusa i medici di non aver fatto il possibile per salvarlo, e dei ragazzi che per sollecitare l’arrivo della polizia iniziano a distruggere l’ospedale. A loro si unisce Micciarella, fratello minore di Cucciolo, anche lui successivamente arrestato. Anche nei titoli di coda si ringrazia il polo ospedaliero torrese per aver reso possibili le riprese.