“Luca De Santis” torna dopo 22 anni a Un Posto al Sole: “Non sapete quanto mi siete mancati!”

Luigi di Fiore, Luca De Santis torna a UPAS. Dopo 22 anni l’attore che interpretava il medico Luca De Santis torna sul set di Un Posto al Sole. Per descrivere il suo ritorno Luigi Di Fiore cita Omero: «Mi sento come Ulisse, anche io dopo vent’anni ho ritrovato la mia Itaca!». Lo ha detto in un’intervista a Sorrisi.com.

Il personaggio tanto amato era uscito di scena nell’aprile 2001. E nella puntata del 24 febbraio (domani sera, ndr), dopo un lungo soggiorno all’estero, torna a Napoli.

“La prima scena prevedeva che Luca arrivasse a Palazzo Palladini, dove Giulia e Raffaele stavano parlando, e dicesse: “Non sapete quanto mi siete mancati!”. Era quello che stavo provando davvero in quel momento. E anche loro erano commossi“, ha raccontato alla rivista.

All’epoca “Dissero che il personaggio si era consumato e, chissà, forse avevano ragione. Io, però, soffrii moltissimo e per anni ho sperato di tornare. Quando avevo ormai perso le speranze, mi è arrivato l’invito per la festa organizzata per le 6.000 puntate della soap. E mi hanno comunicato il mio rientro“, ha proseguito.

“Non so cosa abbiano in mente gli autori ma dopo il ritorno, De Santis si allontanerà per un breve periodo. Ne approfitterò per andare in Grecia a girare “Il commissario Charitos”, la serie tratta dai romanzi di Petros Markaris in cui interpreto il capo della polizia“, ha concluso.