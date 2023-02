Napoli è la città più “gattara” d’Italia: ci sono 80.740 felini

Napoli gatti Legambiente. Napoli è la città più “gattara” d’Italia secondo i dati diffusi da Legambiente. La città, infatti, secondo il nuovo focus “A-mici in città” nel 2021 è il capoluogo con più gatti registrati in anagrafe. In totale a Napoli vivono 80.740 gatti, di cui 21.050 in colonie feline. Seconda Taranto con 12.566 gatti e poi Brescia con 8.902.

Napoli gatti Legambiente: è la città con più felini

In Italia si contano tra i 10 e 15 milioni nelle case degli italiani, e tra 700.000 e 1.000.000 quelli liberi presenti nelle colonie feline registrate. Tantissimi sono anche i volontari tra 66.000 e 72.000 persone.

Però secondo l’associazione solo il 34,7% delle amministrazioni comunali dichiara di avere colonie feline presenti sul proprio territorio, solo il 26,4% di sapere quanti gatti ci siano in queste stesse colonie.

I dati sono stati diffusi nel report “Animali in città”, come ha spiegato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente: “Dal nostro focus “A-mici in città”, legato all’XI rapporto nazionale “Animali in Città” a cui ha contribuito un campione di 986 comuni e 42 aziende sanitarie, emerge un quadro di luci e ombre dove, se da una parte si conferma il grande amore che i cittadini hanno per questa specie domestica, dall’altra parte è evidente come questo felino sia poco considerato dalle Istituzioni. Per questo oggi rilanciamo quattro proposte per chiederne una maggiore tutela e benessere insieme ad un piano nazionale che veda collaborare insieme Governo, regioni e comuni”.

Le cose vanno diversamente per i cani. Nel 2021 il numero dei cani entrati nei canili sanitari è di 30.595, mentre i gatti sono 16.259 e quelli presenti nelle colonie feline 338.985, di cui quasi il 50% dichiarato non sterilizzato.

I dati sui cani

“La maggiore indipendenza del gatto rispetto al cane – ha aggiunto Antonino Morabito, responsabile benessere animale di Legambiente – non genera, però, meno difficoltà nella sua vita in libertà in città, come testimoniano la presenza di malattie in cuccioli e adulti nei gatti delle colonie, i conflitti con i cani vaganti, i rischi letali lungo strade urbane e periurbane e tante altre emergenze. Tali difficoltà trovano oggi solo parziale risposta grazie alle migliaia di volontarie e volontari che in tutta Italia, mettendoci proprio tempo e risorse economiche, provano ad allievare le tante sofferenze”.

Napoli ha ben 2107 colonie feline registrate. E la cosa non deve sorprendere visto che Procida è stata incoronata come l’isola dei gatti, mentre Capri e la sua Amministrazione Comunale hanno concesso la cittadinanza ai felini che vivono sull’isola.