Dove vedere Empoli-Napoli in TV e streaming. Sempre 15 i punti di vantaggio sull’Inter, ma il Napoli non può rischiare nulla. Dopo la gara con l’Empoli, valida per la 24^ giornata, ci sarà una serie di partite da tenere d’occhio: Lazio e Atalanta in casa, Torino in trasferta, Milan di nuovo in casa. Nel mezzo, il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Empoli che viaggia in zone tranquille della classifica, avendo perso soltanto una partita nel 2023. Napoli che invece viaggia a vele spiegate verso il consolidamento del primo posto.

Dove e come vedere Empoli-Napoli in TV e streaming

La partita tra Empoli e Napoli si giocherà oggi 25 febbraio alle ore 18:00. La diretta verrà trasmessa in TV in esclusiva su Dazn. Per vedere la partita utilizzare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o anche TIMVISION Box.

Inoltre, chi è in possesso di un abbonamento sia a Sky che a Dazn sarà possibile attivare Zona Dazn e guardare Empoli-Napoli sul canale 214 di Sky Sport. Questa sfida sarà possibile vederla in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn.

Empoli-Napoli: probabili formazioni

Assenze pesanti per Paolo Zanetti: Akpa Akpro e Bandinelli a centrocampo per squalifica, Cambiaghi e forse Caputo in attacco. Pronto Piccoli per fare coppia con Satriano. Baldanzi da trequartista dietro le punte.

Luciano Spalletti opta per un solo cambio per reparto rispetto alla gara di Champions League. Mario Rui per Olivera, Elmas per Zielinski e Politano per Lozano. Ancora indisponibile Raspadori.

Probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Marin; Baldanzi; Piccoli, Satriano. All. Zanetti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti