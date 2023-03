Napoli, anche il Metropolitan a rischio chiusura: al suo posto Bingo o centro commerciale

Anche il cinema Metropolitan di Napoli rischia di chiudere: al suo posto potrebbe esserci una sala bingo, un ristorante o l’ennesimo supermercato. Una sorte che lega la celebre sala di via Chiaia al cinema Arcobaleno, all’Empire ed altri luoghi della cultura spazzati via dalle grandi catene di distribuzione.

Il cinema Metropolitan di Napoli rischia di chiudere

Diverse sono le sale della città trasformate in supermarket o megastore. Ne è un esempio la chiusura del cinema Arcobaleno, situato al Vomero, un pezzo di storia di Napoli, inaugurato negli anni 50, che ha visto il susseguirsi di generazioni di napoletani finendo poi per essere trasformato in un negozio cinese.

Crollo del fatturato e aumento dei costi avevano fatto temere anche la chiusura del Metropolitan. Un’allarme già lanciato nei mesi scorsi e ripreso con forza dal deputato Francesco Emilio Borrelli: “Ho portato il caso Metropolitan di via Chiaia, che rischia di chiudere i battenti perché sfrattato dalla Banca San Paolo Imi, proprietaria della struttura, che ha intenzione di aumentare le entrate realizzando una sala Bingo, un ristorante o l’ennesimo centro commerciale, in Parlamento”.

“Lanciamo un appello al ministro della Cultura Sangiuliano affinché possa prendere in mano la situazione e non si lasci che sia la banca a prendere questa decisione che toglierebbe a Napoli l’ennesimo pezzo di storia e presidio di cultura. Oggi più che mai è importante difendere il cinema, il teatro e la cultura. Siamo pronti a scendere in piazza con una mobilitazione cittadina per farci ascoltare”.