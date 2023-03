Italia – Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli: Gigi D’Alessio canterà l’inno

Italia – Inghilterra, Gigi D’Alessio canterà l’inno. È tutto pronto per Italia-Inghilterra, il match di qualificazione a Euro 2024. La nazionale italiana allenata da Roberto Mancini si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona, il prossimo 23 marzo 2023.

Italia – Inghilterra, Gigi D’Alessio canterà l’inno

Ma non è tutto, non solo si giocherà nella struttura di Fuorigrotta, ma con molta probabilità verranno convocati anche il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret e Matteo Politano (Raspadori è in forse). Inoltre Gigi D’Alessio canterà l’inno di Mameli prima del fischio d’inizio del match che vedrà i campioni d’Europa in carica dopo il successo dell’estate 2021, sfidare l’Inghilterra.

Lavori allo stadio per la partita Euro 2024

La Giunta Regionale della Campania ha approvato lo scorso dicembre tre provvedimenti tra cui ci sono anche i lavori allo stadio Maradona di Napoli. La Giunta regionale ha deliberato oggi lo stanziamento di 500.000 euro per i lavori di ristrutturazione previsti all’interno dello stadio “Maradona” di Napoli, in vista dell’incontro internazionale di calcio tra Italia e Inghilterra in programma il 23 marzo prossimo (Euro 2024).

Gli altri provvedimenti sono le politiche di inclusione di persone con disturbo dello spettro autistico e l’abbattimento del nascondiglio del boss dei casalesi Michele Zagaria. Proprio in questi giorni è stata abbattuta la lussuosa villa di Casapesenna del boss Michele Zagaria. Sono rimaste soltanto le macerie del simbolo del potere camorristico dei casalesi, che fino all’arresto dei suoi elementi apicali è stato tra i più potenti in Campania e perfino oltre i confini regionali.